Чинахов рассказал, что пока не знает, сыграет ли он в полуфинале МЧМ с Канадой

Нападающий молодёжной сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.

«Всё хорошо, я отлично себя чувствую. Я помню момент, когда получил травму. Выходил один в ноль, неудачно получилось — врезался в бортик. Пока я не знаю, буду ли играть. Всё решает тренерский штаб, я приму любое решение. Я очень соскучился по игре, очень хочу играть. Жду решения завтра утром», — приводит слова Чинахова «Чемпионат».

Он отметил, что товарищеский матч с Канадой, который сборная проиграла, был первым после карантина и не все игроки на тот момент втянулись в игровой ритм.

«Против «закрытых» сборных, таких как Чехия или Германия, тяжелее играть, мы не привыкли к такому хоккею. Но это не оправдание, нужно находить лазейки и выигрывать такие матчи. Матч со сборной Канады — это действительно особенная игра. Это очень интересно и для хоккеистов, и для болельщиков. Кроме того, это полуфинал, нужно выходить и биться до конца», — добавил хоккеист.

В трёх матчах на МЧМ 20-летний Чинахов забросил одну шайбу. Из-за травмы, полученной ещё на групповой стадии, в игре с Австрией, он пропустил два матча — со Швецией в группе и с Германией в 1/4 финала.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

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