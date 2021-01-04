Ларионов: по Аскарову вопросов вообще нет никаких

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение об игре голкипера команды Ярослава Аскарова.

«Из своей практики могу сказать про таких вратарей, как Третьяк, Гашек, Вернон: чем матч важнее, чем соперник сильнее, тем ярче они проявляли свои лучшие качества. По Аскарову вопросов вообще нет никаких. Он ведущий игрок команды. Не вратарь, а именно игрок, который свои опыт, спокойствие и отношение к делу переносит на всю команду», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Он отметил, что не хочет говорить про минусы Аскарова, поскольку свои недостатки есть у всех.

«Но плюсов у него гораздо больше. Конечно, мы не должны бросать его в одиночестве. Но мы знаем, что, когда нужно, он «подтащит» и сделает свою работу на отлично. У нас полная уверенность в этом парне. А от критики никуда не деться, это спорт и это часть нашего бизнеса», — добавил специалист.

18-летний Аскаров сыграл в четырёх матчах на МЧМ, в которых пропустил девять шайб, при этом отразив 101 бросок по своим воротам.

Ранее Ларионов заявил, что сборная России готова быть андердогом полуфинала МЧМ с Канадой.