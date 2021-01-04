Ларионов: по Аскарову вопросов вообще нет никаких

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение об игре голкипера команды Ярослава Аскарова.

«Из своей практики могу сказать про таких вратарей, как Третьяк, Гашек, Вернон: чем матч важнее, чем соперник сильнее, тем ярче они проявляли свои лучшие качества. По Аскарову вопросов вообще нет никаких. Он ведущий игрок команды. Не вратарь, а именно игрок, который свои опыт, спокойствие и отношение к делу переносит на всю команду», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Он отметил, что не хочет говорить про минусы Аскарова, поскольку свои недостатки есть у всех.

«Но плюсов у него гораздо больше. Конечно, мы не должны бросать его в одиночестве. Но мы знаем, что, когда нужно, он «подтащит» и сделает свою работу на отлично. У нас полная уверенность в этом парне. А от критики никуда не деться, это спорт и это часть нашего бизнеса», — добавил специалист.

18-летний Аскаров сыграл в четырёх матчах на МЧМ, в которых пропустил девять шайб, при этом отразив 101 бросок по своим воротам.

Ранее Ларионов заявил, что сборная России готова быть андердогом полуфинала МЧМ с Канадой.

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