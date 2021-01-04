Хоккеист молодёжной сборной Канады: россияне дорожат шайбой, не отдают её просто так

Защитник молодёжной сборной Канады Джейми Дрисдейл поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной России.

«Мы хотим отстоять свой титул и победить, они будут хотеть что-то доказать. Думаю, будет интересная и очень напряжённая игра. Между нашими странами есть небольшое чувство вражды, это только делает игру лучше. Думаю, дело в духе соперничества, в таких матчах весело играть. Надеюсь, мы победим», — приводит слова Дрисдейла «Чемпионат».

Он отметил, что сборная России изменила стиль игры, если сравнивать с прошлогодним финалом.

«В прошлом году Россия играла на встречных курсах, в этом — они часто перестраиваются, стараются не отбрасывать шайбу, не боятся выйти из зоны атаки, чтобы перестроиться. Наверное, это главное отличие, что они дорожат шайбой, не отдают её просто так. Нам надо адаптироваться, хорошо действовать на форчеке. Будет непросто допускать разрывы в обороне с такой Россией, нельзя допускать, чтобы соперник набирал скорость и заставал нас врасплох. Когда мы правильно выстраиваем оборону, то нас не застать врасплох», — добавил защитник.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что Андре Туриньи сравнил стиль игры команды при Валерии Брагине и при Игоре Ларионове.