Хоккеист Кирсанов: от сборной Канады можно ожидать чего угодно

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Защитник молодёжной сборной России Кирилл Кирсанов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.

«Глобально в нашей игре ничего менять не нужно. Надо играть в свой хоккей, о котором говорит Игорь Николаевич. Больше владеть шайбой, всегда атаковать, быть нацеленными на ворота. В таком случае всё получится. Канадцы есть канадцы. От них можно ожидать чего угодно. Это очень мастеровитая команда, которая хорошо играет с шайбой. Нужно готовиться и доказывать наше превосходство игрой», — приводит слова Кирсанова «Спорт-Экспресс».

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее Егор Чинахов рассказал, что пока не знает, сыграет ли он в полуфинале МЧМ с Канадой.

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