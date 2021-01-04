Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гризлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счётом 108:94 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. Энтони Дэвис набрал 17 очков. Ещё 16 очков команде принёс Монтрезл Харрелл.

За «Гризлиз» 18 очков набрал Кайл Андерсон. Дабл-дабл из 14 очков и десяти подборов в активе Йонаса Валанчюнаса.

В других матчах игрового дня «Бруклин Нетс» уступил «Вашингтон Уизардс» (122:123), «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Денвер Наггетс» (109:124) а «Сан-Антонио Спёрс» потерпел поражение от «Юта Джаз» (109:130).

Ранее сообщалось, что 62 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд» в матче НБА.

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