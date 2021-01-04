62 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд» в матче НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 137:122 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 62 очка и таким образом обновивший личный рекорд результативности в одном матче. Ещё 21 очко команде принёс Эндрю Уиггинс.

За «Трэйл Блэйзерс» 32 очка набрал Дэмьен Лиллард. Ещё 28 очков в активе Си Джея Макколлума. Энес Кантер принёс команде 24 очка.

В других матчах игрового дня «Чикаго Буллз» победил «Даллас Маверикс» (118:108), а «Финикс Санз» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (107:112).

Ранее сообщалось, что член Зала славы баскетбола Пол Уэстфал умер в возрасте 70 лет.

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