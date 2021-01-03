Член Зала славы баскетбола Пол Уэстфал умер в возрасте 70 лет

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1974 года, член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Пол Уэстфал скончался в возрасте 70 лет.

Об этом сообщает пресс-служба «Бостон Селтикс», в составе которого Уэстфал выиграл свой единственный титул чемпиона НБА.

В 2020 году у Уэстфала был диагностирован рак мозга.

В качестве игрока он также выступал за «Финикс Санз», «Сиэтл Суперсоникс» и «Нью-Йорк Никс», а в качестве тренера работал в «Санз», «Суперсоникс» и «Сакраменто Кингз». Он пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, и дважды назначался главным тренером команды Запада.

Уэстфал был введён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2019 году.

Ранее сообщалось, что восьмикратный чемпион НБА Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет.

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