Дзюба занял 14-е место в списке лучших бомбардиров Европы по итогам года

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Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба занял 14-е место в списке лучших бомбардиров топ-10 лиг Европы по итогам 2020 года.

Об этом сообщает Transfermarkt. При подсчёте учитывались голы в матчах на клубном уровне и сборные.

В 39 матчах Дзюба забил 23 мяча. По этому показателю он обогнал таких игроков, как Неймар (ПСЖ), Златан Ибрагимович («Милан»), Карим Бензема («Реал») и Тимо Вернер («Челси»).

Лучшим же голеадором года стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого 47 результативных ударов в 44 матчах. На втором месте расположился Криштиану Роналду из «Ювентуса» (45 матчей, 44 гола), а на третьем — Ромелу Лукаку из «Интера» (52 матча, 40 голов).

Ранее Дзюба показал, как болел за сборную России по хоккею в матче с Германией на МЧМ-2021.

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