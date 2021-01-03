Источник: «Ростов» был готов арендовать Кокорина у «Спартака»

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Футбольный клуб «Ростов» действительно проявлял интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину, но не делал официального предложения по футболисту.

Как сообщает «РБ-Спорт», руководство донского клуба «прощупывало почву» для переговоров, но дело до них так и не дошло.

Отмечается, что «Ростов» был готов арендовать форварда, но платить ему не более €50 тыс. При этом в «Спартаке» он зарабатывает €250 тыс.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» предложит «Спартаку» около €5 млн за Кокорина.

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