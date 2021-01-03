В Италии снова сообщили об интересе «Зенита» к футболисту «Удинезе» де Паулю

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» снова проявляет интерес к полузащитнику итальянского «Удинезе» Родриго де Паулю.

Как сообщает Sempreinter.com, помимо российского коллектива, игрока хотят купить итальянские «Интер» и «Милан». Тем не менее «Удинезе» не хочет его продавать зимой. При этом ожидается, что предложения по хавбеку поступят летом.

Осенью уже появлялась информация об интересе «Зенита» к де Паулю. Тогда клуб попытался приобрести футболиста, но «Удинезе» не устроила сумма трансфера в размере €30 млн.

Ранее сообщалось, что заинтересовавший «Зенит» бразильский футболист Пепе перейдёт в «Порту».

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