В Италии снова сообщили об интересе «Зенита» к футболисту «Удинезе» де Паулю
Как сообщает Sempreinter.com, помимо российского коллектива, игрока хотят купить итальянские «Интер» и «Милан». Тем не менее «Удинезе» не хочет его продавать зимой. При этом ожидается, что предложения по хавбеку поступят летом.
Осенью уже появлялась информация об интересе «Зенита» к де Паулю. Тогда клуб попытался приобрести футболиста, но «Удинезе» не устроила сумма трансфера в размере €30 млн.
Ранее сообщалось, что заинтересовавший «Зенит» бразильский футболист Пепе перейдёт в «Порту».