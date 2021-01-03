«Милан» в меньшинстве одолел «Беневенто» в 15-м туре Серии А

Короткая ссылка
«Милан» на выезде переиграл «Беневенто» в матче 15-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» в меньшинстве одолел «Беневенто» в 15-м туре Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Беневенто и завершилась в пользу гостей — 2:0

В составе россонери на 15-й минуте с пенальти забил Франк Кессье, а на 49-й отличился Рафаэл Леау.

При этом с 33-й минуты «Милан» играл вдесятером, так как был удалён Сандро Тонали.

Кроме того, на 61-й минуте хозяева получили шанс отыграть один гол, но Джанлука Капрари не реализовал пенальти.

«Милан» одержал третью победу подряд, набрал 37 очков и располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А, а Алексей Миранчук вышел на замену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить