«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А, Миранчук вышел на замену

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В рамках 15-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала крупную победу над «Сассуоло».
«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А, Миранчук вышел на замену
  • © Stefano Nicoli/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Дублем отметился Дуван Сапата, также в ворота гостей забивали Робин Гозенс, Маттео Пессина и Луис Муриэль. Единственный мяч гостей на счету Влада Кирикеша.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте, заменив Сапату.

Ранее сообщалось, что Головин возглавил список самых дорогостоящих игроков России.

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