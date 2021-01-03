«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А, Миранчук вышел на замену
- © Stefano Nicoli/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Дублем отметился Дуван Сапата, также в ворота гостей забивали Робин Гозенс, Маттео Пессина и Луис Муриэль. Единственный мяч гостей на счету Влада Кирикеша.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте, заменив Сапату.
Ранее сообщалось, что Головин возглавил список самых дорогостоящих игроков России.