Головин возглавил список самых дорогостоящих игроков России

Специализированный футбольный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков России.

Первое место в этом рейтинге занял полузащитник «Монако» Александр Головин, его цена составляет €20 млн. Вторую и третью позиции разделили хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес (по €18 млн).

На четвёртом месте в списке самых дорогостоящих россиян — подорожавший на €4 млн вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€15 млн), на пятом — полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (€14 млн).

Ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер дал свою оценку словам Станислава Черчесова об игроке сборной России Фёдоре Чалове.