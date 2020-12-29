Головин возглавил список самых дорогостоящих игроков России

Короткая ссылка
Специализированный футбольный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков России.
Головин возглавил список самых дорогостоящих игроков России
  • Reuters

Первое место в этом рейтинге занял полузащитник «Монако» Александр Головин, его цена составляет €20 млн. Вторую и третью позиции разделили хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес (по €18 млн).

На четвёртом месте в списке самых дорогостоящих россиян — подорожавший на €4 млн вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€15 млн), на пятом — полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (€14 млн).

Ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер дал свою оценку словам Станислава Черчесова об игроке сборной России Фёдоре Чалове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить