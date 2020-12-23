Гинер возмутился словами Черчесова о Чалове

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал свою оценку словам Станислава Черчесова об игроке сборной России Фёдоре Чалове.

Ранее наставник национальной команды в эфире «Матч ТВ» раскритиковал армейского форварда и братьев Алексея и Антона Миранчуков. После этого на сайте ЦСКА появилось резкое заявление с жёсткими словами в адрес самого Черчесова.

«Считаю, что руководитель — неважно, клуба, сборной или ещё чего-то — не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя», — цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».

Президент ЦСКА также отметил, что в клубе не позволяют себе называть Черчесова не тренером, а физруком.

Ранее сообщалось, что Гинер уклонился от прямого ответа на вопрос о будущем наставника армейцев Виктора Гончаренко.