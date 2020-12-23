Гинер уклонился от прямого ответа на вопрос о будущем Гончаренко

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Ранее появились слухи, что специалист может покинуть клуб.

«Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра, я не знаю. Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов», — приводит слова Гинера СЭ.

Функционер также оценил работу Гончаренко в ЦСКА.

«Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол», — сказал Гинер.

Также стало известно, что президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал непопадание Гинера в исполком РФС.