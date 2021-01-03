Исмаилов допустил, что Минеев был пьян во время их потасовки на турнире Fight Nights

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вспомнил начало потасовки с чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимиром Минеевым, которая произошла на турнире организации в Москве.
Исмаилов допустил, что Минеев был пьян во время их потасовки на турнире Fight Nights
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Был ли он пьян? Я не знаю. Может, он был возбужден от ситуации. Бывает же такое. Он зашёл такой возбуждённый, вызывать там. Я близко к нему не стоял, чтобы чувствовать, был он пьян или нет. Не почувствовал, что от него пахнет спиртным. Но он был какой-то возбуждённый», — рассказал Исмаилов YouTube-каналу KOVALENKO.

Потасовка между Исмаиловым и Минеевым произошла 24 декабря и переросла в массовую драку.

Ранее Исмаилов раскрыл подробности потасовки с Минеевым.

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