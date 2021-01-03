Тренер Емельяненко заявил, что причиной участившихся поражений легендарного бойца являются травмы

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Бывший тренер Фёдора Емельяненко Александр Мичков объяснил спад в карьере россиянина большим количеством травм бойца.
Тренер Емельяненко заявил, что причиной участившихся поражений легендарного бойца являются травмы
  • РИА Новости

«Травмы. В основном всё из-за них. Тот режим, который был раньше, пришлось менять. Раньше Фёдор выполнял один объём работы, а когда появились болячки, всё сократилось на 50%. Психологически это напрягает, теряется уверенность. Внешне не видно, а боец горит внутри. Неуверенность, лишняя напряжённость и скованность могут повлиять на скорость. Человек готовится, но боится. У него постоянно ломались руки. Я даже не вспомню, был ли бой, на который Федя выходил без травмы. У него они постоянно были. Если руки и ноги целы — значит, есть рассечение переносицы или брови. За неделю до боя с Бейдером, который он проиграл, он переболел. Температура была под 39 градусов», — цитирует Мичкова «Спорт-Экспресс».

Также тренер добавил, что Емельяненко стал реже бороться из-за серьёзной травмы спины. 

Ранее тренер Емельяненко рассказал, какой совет дал Нурмагомедов Фёдору во время боя с Мальдонадо.

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