Источник: Хэмилтон согласовал с Mercedes новый контракт с зарплатой €70 млн

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Семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes.
Источник: Хэмилтон согласовал с Mercedes новый контракт с зарплатой €70 млн
  • Reuters

Об этом сообщает SportTune. По информации источника, стороны договорились о контракте на два года. Хэмилтон будет зарабатывать €70 млн за сезон. Сумма называется с учётом бонусов за победу в чемпионате. В качестве бонуса за подписание контракта Хэмилтон получит €2,5 млн и гиперкар AMG Project One. 

Британский пилот выиграл чемпионат «Формулы-1» в 2020 году, став семикратным чемпионом мира. По количеству титулов он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером.

Ранее в «Формуле-1» поздравили Хэмилтона с присвоением рыцарского титула.

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