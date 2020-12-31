В «Формуле-1» поздравили Хэмилтона с присвоением рыцарского титула

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Пресс-служба «Формулы-1» прокомментировала присвоение рыцарского звания семикратному чемпиону мира и пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону.
В «Формуле-1» поздравили Хэмилтона с присвоением рыцарского титула
  • Reuters

«Льюис — настоящий гигант нашего спорта. Его влияние огромно как на трассе, так и за её пределами. Он уже достиг феноменальных успехов, а дальше — больше. Все мы в «Формуле-1» поздравляем его с заслуженным признанием его достижений и ждём от него блестящих выступлений в 2021 году», — цитирует пресс-служба «Формулы-1» генерального директора серии Стефано Доменикали.

Хэмилтон является действующим чемпионом «Формулы-1». Суммарно британский пилот выигрывал королевские автогонки семь раз.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон награждён рыцарским титулом.

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