Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон награждён рыцарским титулом

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Пилоту команды «Формулы-1» Mercedes Льюису Хэмилтону официально присвоено рыцарское звание.
Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон награждён рыцарским титулом
  • Reuters

Об этом сообщает Sportsnet. Пилот Mercedes был включён в новогодний список на вручение наград, который подписала королева Великобритании Елизавета II. Всего в новогоднем списке более 1 тыс. человек — как знаменитости, так и рядовые британцы, получившие награды за служение обществу.

Хэмилтон стал четвёртым пилотом «Формулы-1», удостоенным рыцарского титула, после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта. Если он продлит контракт с Mercedes, то станет первым рыцарем — действующим пилотом королевских гонок.

Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Формуле-1». Он сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в серии.

Ранее Мазепин назвал своего любимого пилота «Формулы-1».

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