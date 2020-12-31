Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон награждён рыцарским титулом

Пилоту команды «Формулы-1» Mercedes Льюису Хэмилтону официально присвоено рыцарское звание.

Об этом сообщает Sportsnet. Пилот Mercedes был включён в новогодний список на вручение наград, который подписала королева Великобритании Елизавета II. Всего в новогоднем списке более 1 тыс. человек — как знаменитости, так и рядовые британцы, получившие награды за служение обществу.

Хэмилтон стал четвёртым пилотом «Формулы-1», удостоенным рыцарского титула, после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта. Если он продлит контракт с Mercedes, то станет первым рыцарем — действующим пилотом королевских гонок.

Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Формуле-1». Он сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в серии.

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