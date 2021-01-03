Ротенберг: нам надо переработать Канаду на МЧМ

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился своими ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира — 2021 между сборными России и Канады.
Ротенберг: нам надо переработать Канаду на МЧМ
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«Наш тренерский штаб знает, как помочь своим хоккеистам обыграть Канаду. Как говорил великий тренер Виктор Васильевич Тихонов, когда его спросили, как он побеждал Канаду, «формула победы — это работа, работа, работа и дисциплина». Нам нужно переработать Канаду», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Матч молодёжных сборных России и Канады состоится 5 января. Начало встречи в 02:00 мск. Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в канадском Эдмонтоне.

Ранее Плющев предостерёг молодёжную сборную России от преждевременной эйфории.

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