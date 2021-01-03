Назаров: Ларионов должен ловить шайбу зубами вместе с хоккеистами в матче с Канадой

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Известный тренер Андрей Назаров считает, что от наставника молодёжной сборной России Игоря Ларионова будет очень многое зависеть в матче с Канадой в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.
Назаров: Ларионов должен ловить шайбу зубами вместе с хоккеистами в матче с Канадой
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«От тренерского штаба и от главного тренера Игоря Ларионова будет зависеть очень многое. Посмотрим, как наши тренеры подготовят команду, какой будет план на игру», — цитирует Назарова «Чемпионат».

По мнению специалиста, россияне должны выдать лучший матч по заблокированным броскам.

«Вспомните, как с нами играли чехи. Ларионов должен ловить шайбу зубами вместе с хоккеистами», — добавил Назаров.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией (3:0). 

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее Назаров выразил уверенность, что в матче с Канадой россияне должны показать свой лучший хоккей.

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