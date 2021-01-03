СМИ: Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак»
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Как сообщает «Чемпионат», «Спартак» сильно заинтересован в приобретении Норманна, один из вариантов возможной сделки — обмен норвежца на Кокорина с доплатой со стороны московского клуба.
Тем не менее отмечается, что шансы на переход Кокорина в «Сочи» гораздо выше.
Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Сочи» вступил в переговоры со «Спартаком» по приобретению Кокорина.