СМИ: Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера полузащитника жёлто-синих в стан красно-белых.
СМИ: Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщает «Чемпионат», «Спартак» сильно заинтересован в приобретении Норманна, один из вариантов возможной сделки — обмен норвежца на Кокорина с доплатой со стороны московского клуба.

Тем не менее отмечается, что шансы на переход Кокорина в «Сочи» гораздо выше.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Сочи» вступил в переговоры со «Спартаком» по приобретению Кокорина.

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