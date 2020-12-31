СМИ: «Сочи» вступил в переговоры со «Спартаком» по приобретению Кокорина

ФК «Сочи» ведёт переговоры с московским «Спартаком» о выкупе форварда Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

«Сочинский клуб очень хочет вернуть форварда и уже ведёт переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», — цитирует «Чемпионат» анонимный источник.

29-летний футболист Кокорин выступал за сочинский клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом срок его аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр перешёл в «Спартак» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча (оба — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

Ранее Егор Титов заявил, что с точки зрения игровой стилистики Кокорину больше подходит «Сочи», чем «Спартак».