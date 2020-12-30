Титов: с точки зрения игровой стилистики Кокорину больше подходит «Сочи», чем «Спартак»

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением по поводу игры нападающего команды Александра Кокорина.
Титов: с точки зрения игровой стилистики Кокорину больше подходит «Сочи», чем «Спартак»
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«Похоже, сегодняшний «Спартак» — просто не его команда. С точки зрения игровой стилистики Саше больше подходит «Сочи». Там сразу заиграл. А здесь с первого тура буксует. Да ещё из-за травм много пропустил», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему бы очень хотелось, чтобы Кокорин раскрылся в «Спартаке», так как у него огромный потенциал и таких игроков в России достаточно мало.

«Возможно, при новом тренере Кокорин проявит себя во всей красе. В то же время нельзя забывать о понятии «цена — качество». Игрок высокооплачиваемый, в этом смысле к нему наверняка возникают вопросы. Даже не представляю, какое решение в итоге примет руководство», — добавил Титов.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Евгений Ловчев призвал выпороть Кокорина ремнём.

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