Ловчев призвал выпороть Кокорина ремнём

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Знаменитый ветеран «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался о форварде клуба Александре Кокорине.
Ловчев призвал выпороть Кокорина ремнём
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По его мнению, футболист не показывает в играх за красно-белых свой реальный уровень. Поэтому Ловчев призвал к жёстким мерам по отношению к Кокорину.

«Надо снять ремень, отпороть его хорошенечко, чтобы он стал умнее в этой жизни. Без сомнения, он умеет играть, но пока не играет. По каким причинам? Мы же не можем не верить врачам, которые говорят, что у него травма. Если травма, надо привести в порядок и заставить играть лучше», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Ранее гендиректор «Рубина» заявил, что его команде не нужен Кокорин.

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