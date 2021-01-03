Ларионов: вопросы есть, и к отдельным игрокам, и к целым связкам

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение о победе над командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Чтобы проанализировать, что не получилось, надо немного остыть. Пока же мы просто поздравили ребят с выходом в полуфинал. Это шаг вперёд, мы вошли в топ-4 на чемпионате мира. Но вопросы есть. И к отдельным игрокам, и к целым связкам. Наверное, цельной картины нашего преимущества не было. Но не было и недооценки соперника. Поэтому матч и выигран. А все неправильные моменты мы разберём, готовясь к полуфиналу», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

Он отметил, что соперники, играющие от обороны, создают его подопечным небольшие проблемы.

«ними мы себя чувствуем менее комфортно. Молодежный хоккей должен быть более романтичным. Это время неожиданных ходов и импровизаций. А так, от обороны играть всегда легче, чем самому атаковать. У нас пока слишком много моментов, которые мы упускаем, не забиваем с убойных позиций, когда шайба, казалось бы, просто обязана влететь в створ. Но слишком упрощать игру — не наш стиль. Мы будем продолжать играть в атаке и создавать моменты. Надо усиливать давление на вратаря соперника, постоянно ему помеху на пятачке создавать», — добавил специалист.

Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 22-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

Ранее сообщалось, что Ларионов высказался о судействе на МЧМ по хоккею.