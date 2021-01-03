«Реал» победил «Сельту» и возглавил турнирную таблицу Примеры

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу» принесли голы Лукаса Васкеса, забившего на шестой минуте с передачи Марко Асенсио, и Асенсио, отличившегося с передачи Васкеса на 53-й минуте.

«Реал», набрав 36 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 23 очками — восьмая.

В другом матче игрового дня «Хетафе» на своём поле уступил «Вальядолиду» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что «Севилья» и «Бетис» сыграли вничью в Примере.

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