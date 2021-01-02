«Севилья» и «Бетис» сыграли вничью в Примере

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«Севилья» и «Реал Бетис» сыграли вничью в матче 17-го тура испанской Примеры.
«Севилья» и «Бетис» сыграли вничью в Примере
  • ©sevillafc.es

Встреча, прошедшая на «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 1:1.

За «Севилью» на 48-й минуте забил Сусо. «Бетис» ответил голом Серхио Каналеса, реализовавшего пенальти на 53-й минуте. На 75-й минуте 11-метровый удар не сумел реализовать Набиль Фекир.

«Севилья» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Бетис» с 20 очками — девятый.

В другом матче игрового дня «Вильярреал» на своём поле победил «Леванте» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос пропустит матч с «Сельтой» из-за проблем с желудком.

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