«Севилья» и «Бетис» сыграли вничью в Примере
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Встреча, прошедшая на «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 1:1.
За «Севилью» на 48-й минуте забил Сусо. «Бетис» ответил голом Серхио Каналеса, реализовавшего пенальти на 53-й минуте. На 75-й минуте 11-метровый удар не сумел реализовать Набиль Фекир.
«Севилья» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Бетис» с 20 очками — девятый.
В другом матче игрового дня «Вильярреал» на своём поле победил «Леванте» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос пропустит матч с «Сельтой» из-за проблем с желудком.