Ларионов ожидает возвращения Чинахова на лёд к полуфиналу МЧМ
«Чинахов должен тренироваться завтра. Мы ожидаем, что он сыграет в полуфинале. Мы ожидаем усиления от Чинахова и от Михаила Абрамова, который пропускал матч из-за дисквалификации», — приводит слова Ларионова ТАСС.
Чинахов получил травму в первом периоде матча группового этапа с Австрией и больше не выходил на лёд, а Абрамов пропустил четвертьфинал с Германией из-за дисквалификации за подсечку соперника в игре со Швецией.
Ранее Ларионов высказал мнение, что раннее начало матча могло повлиять на игру сборной России в четвертьфинале МЧМ.