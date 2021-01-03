Ларионов ожидает возвращения Чинахова на лёд к полуфиналу МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал, что рассчитывает на возвращение в строй форварда Егора Чинахова к полуфиналу чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Чинахов должен тренироваться завтра. Мы ожидаем, что он сыграет в полуфинале. Мы ожидаем усиления от Чинахова и от Михаила Абрамова, который пропускал матч из-за дисквалификации», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Чинахов получил травму в первом периоде матча группового этапа с Австрией и больше не выходил на лёд, а Абрамов пропустил четвертьфинал с Германией из-за дисквалификации за подсечку соперника в игре со Швецией.

Ранее Ларионов высказал мнение, что раннее начало матча могло повлиять на игру сборной России в четвертьфинале МЧМ.