Малафеев рассказал, почему поставил Буффона выше Яшина в опросе La Gazzetta dello Sport

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, почему поставил вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона выше легендарного советского вратаря Льва Яшина в опросе итальянского издания La Gazzetta dello Sport на звание лучшего голкипера всех времен.

«Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком. Каждый из них привнёс свои шедевральные моменты с точки зрения вратарского искусства. Всё-таки Буффон ещё играет и уже долго находится на очень высоком уровне. Если сравнивать с Яшиным, то Лев Иванович тоже до 41—42 играл», — приводит слова Малафеева Sport24.

Он отметил, что выбор между Яшиным и Буффоном был для него непростым.

«Но вот из-за таких индивидуальных мини-нюансов выбрал Буффона. Да и всё-таки Буффона я видел чаще во вратарском деле, чем Льва Ивановича, потому что сохранилось мало исторических кадров, игр и всего остального», — добавил Малафеев.

Ранее сообщалось, что Буффон был признан лучшим голкипером в истории по версии La Gazzetta dello Sport.

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