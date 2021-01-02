Буффон признан лучшим голкипером в истории по версии La Gazzetta dello Sport

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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был признан лучшим голкипером в истории по версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport.
Буффон признан лучшим голкипером в истории по версии La Gazzetta dello Sport
  • Reuters

По итогам опроса, проведённого изданием среди 18 известных голкиперов из 18 стран, Буффон был признан лучшим, набрав семь голосов.

Второе место с пятью голосами занял легендарный советский голкипер Лев Яшин. Тройку лучших в опросе замкнул итальянец Дино Дзофф с двумя голосами.

По одному голосу набрали Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп Майер, Ладислао Мазуркевич, Рожерио Сени, Клаудио Таффарел и Петер Шмейхель.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд занял первое место в списке самых подорожавших футболистов в 2020 году.

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