Гаджимагомедов рассказал, что в детстве его заставляли смотреть бои Тайсона

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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов рассказал, как в детстве его заставляли смотреть записи поединков бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.
Гаджимагомедов рассказал, что в детстве его заставляли смотреть бои Тайсона
  • РИА Новости

«У нас дома не было телевизора, но мама брала меня с собой к дяде и сначала буквально заставляла смотреть бои Тайсона. Потом это стало нашей семейной традицией, да и я сам вошёл во вкус, стало интересно. Так что затем начал смотреть боксёрские поединки в исполнении Тайсона не по принуждению, а с удовольствием», — приводит слова Гаджимагомедова Olympic Channel.

В общей сложности на счету 23-летнего Гаджимагомедова 71 победа и пять поражений. Он является чемпионом мира, серебряным призёром, а также победителем Европейских игр в весе до 91 кг, серебряным призёром чемпионата Европы в весе до 81 кг, а также трёхкратным чемпионом России.

Ранее он высказал мнение о своей беспроигрышной серии.

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