Боксёр Гаджимагомедов о своей беспроигрышной серии: просто стараюсь не проигрывать

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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов высказал мнение о своей беспроигрышной серии на любительском ринге.
Боксёр Гаджимагомедов о своей беспроигрышной серии: просто стараюсь не проигрывать
  • РИА Новости

«Просто стараюсь не проигрывать. В 2017-м на чемпионате мира в Гамбурге уступил раздельным решением судей во втором круге серебряному призёру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Бектимиру Меликузиеву из Узбекистана. Выступал тогда в весовой категории до 81 кг, много веса «гонял». Бой у нас c Меликузиевым тогда получился равным, первую половину я выиграл, а во второй из-за сгонки веса сбавил и проиграл. Но с тех пор больше никому на ринге не уступал», — приводит слова Гаджимагомедова Olympic Channel.

Он отметил, что ему комфортно выступать в категории до 91 кг.

«Хотя, конечно, со временем собираюсь перейти в супертяжёлую весовую категорию. Пока мой собственный вес это не позволяет, максимум — 94—95 кг. Когда наберу побольше, перейду, но явно это случится не в самое ближайшее время», — добавил боксёр.

Беспроигрышная серия 23-летнего Гаджимагомедова составляет 34 поединка. В общей сложности на его счету 71 победа и пять поражений. Он является чемпионом мира, серебряным призёром и победителем Европейских игр в весе до 91 кг, серебряным призёром чемпионата Европы в весе до 81 кг, а также трёхкратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес отказался от чемпионского пояса в среднем весе.

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