Бородавко считает, что столкновение в масс-старте станет уроком для лыжников Червоткина и Белова
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- РИА Новости
«Ещё со времён СССР и 90-х годов ХХ века иностранцы шутили: пока русские разбираются между собой, мы непобедимы. Не поделили вираж — это урок нашим спортсменам на будущее, что нужно быть очень аккуратными», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».
На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.
Ранее стало известно, что Червоткина оштрафовали за столкновение с Беловым в масс-старте на «Тур де Ски».