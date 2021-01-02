Бородавко считает, что столкновение в масс-старте станет уроком для лыжников Червоткина и Белова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение Алексея Червоткина и Евгения Белова во время гонки с общим стартом на втором этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Ещё со времён СССР и 90-х годов ХХ века иностранцы шутили: пока русские разбираются между собой, мы непобедимы. Не поделили вираж — это урок нашим спортсменам на будущее, что нужно быть очень аккуратными», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

На последнем круге гонки Белов и Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены перед этим занимали второе и третье места соответственно. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.

Ранее стало известно, что Червоткина оштрафовали за столкновение с Беловым в масс-старте на «Тур де Ски».