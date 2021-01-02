Кожевников ждёт от сборной Германии оборонительной игры в матче с Россией на МЧМ
- РИА Новости
По мнению ветерана, подопечные Игоря Ларионова прибавляют по ходу турнира, а вратарь Ярослав Аскаров действует надёжно.
«Мне кажется, что Германия попробует сыграть с Россией от обороны. Наши ребята здорово гасят чужие атаки в своей зоне, создают много моментов. Играть в открытый хоккей для немцев смерти подобно», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».
Он также отметил, что россиянам необходимо исключить ненужные удаления.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов выделил мастерство и характер сборной России перед плей-офф МЧМ.