Сафронов выделил мастерство и характер сборной России перед плей-офф МЧМ

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился мнением о предстоящем матче российской молодёжки с Германией в 1/4 финала чемпионата мира в Эдмонтоне.

По его мнению, к стадии плей-офф подопечные Игоря Ларионова превратились в настоящую команду, готовую биться за чемпионство.

«У наших всё в порядке не только с мастерством, но и с фирменным русским характером. Правильный настрой хоккеистов на матч — задача тренерского штаба, а тут Ларионову есть, что напомнить ребятам. Всем понятно, каких ошибок надо избегать, чтобы спокойно пройти Германию и бороться за медали молодежного чемпионата мира», — приводит слова Сафронова ТАСС.

Ранее сообщалось, что новых случаев заболевания COVID-19 среди участников МЧМ-2021 не обнаружено.