Сафронов выделил мастерство и характер сборной России перед плей-офф МЧМ

Короткая ссылка
Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился мнением о предстоящем матче российской молодёжки с Германией в 1/4 финала чемпионата мира в Эдмонтоне.
Сафронов выделил мастерство и характер сборной России перед плей-офф МЧМ
  • РИА Новости

По его мнению, к стадии плей-офф подопечные Игоря Ларионова превратились в настоящую команду, готовую биться за чемпионство.

«У наших всё в порядке не только с мастерством, но и с фирменным русским характером. Правильный настрой хоккеистов на матч — задача тренерского штаба, а тут Ларионову есть, что напомнить ребятам. Всем понятно, каких ошибок надо избегать, чтобы спокойно пройти Германию и бороться за медали молодежного чемпионата мира», — приводит слова Сафронова ТАСС.

Ранее сообщалось, что новых случаев заболевания COVID-19 среди участников МЧМ-2021 не обнаружено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить