Заболевший COVID-19 игрок «Наполи» может подвергнуться штрафу за участие в вечеринке без маски
- Reuters
Как сообщает Football Italia, клуб может оштрафовать спортсмена на крупную сумму, поскольку он участвовал в праздничной вечеринке без защитной маски. Об этом представители «Наполи» узнали из видеозаписи торжества, которая была опубликована в соцсетях. Кроме того, на празднике Осимхен танцевал, держась за травмированное плечо.
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