Заболевший COVID-19 игрок «Наполи» может подвергнуться штрафу за участие в вечеринке без маски

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен, которому 29 декабря исполнилось 22 года, по возвращении в Неаполь сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает Football Italia, клуб может оштрафовать спортсмена на крупную сумму, поскольку он участвовал в праздничной вечеринке без защитной маски. Об этом представители «Наполи» узнали из видеозаписи торжества, которая была опубликована в соцсетях. Кроме того, на празднике Осимхен танцевал, держась за травмированное плечо.

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо надеялся, что форвард вернётся в строй после новогоднего перерыва.

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