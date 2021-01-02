Заболевший COVID-19 игрок «Наполи» может подвергнуться штрафу за участие в вечеринке без маски

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Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен, которому 29 декабря исполнилось 22 года, по возвращении в Неаполь сдал положительный тест на COVID-19.
Заболевший COVID-19 игрок «Наполи» может подвергнуться штрафу за участие в вечеринке без маски
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, клуб может оштрафовать спортсмена на крупную сумму, поскольку он участвовал в праздничной вечеринке без защитной маски. Об этом представители «Наполи» узнали из видеозаписи торжества, которая была опубликована в соцсетях. Кроме того, на празднике Осимхен танцевал, держась за травмированное плечо.

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо надеялся, что форвард вернётся в строй после новогоднего перерыва.

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