Папа Римский вспомнил о знакомстве с Марадоной
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По словам понтифика, он познакомился с бывшим спортсменом в 2014 году на матче мира. На него произвела большое впечатление помощь Марадоны благотворительному фонду.
«На поле он был поэтом, великим чемпионом, который радовал миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе. При этом он был очень ранимым человеком», — приводит слова Франциска Gazzetta dello Sport.
Папа Римский также отметил, что, узнав о смерти Марадоны, помолился за его упокоение и отправил его семье чётки со словами утешения.
Ранее Златан Ибрагимович назвал Марадону единственным футболистом лучше себя.