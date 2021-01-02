Папа Римский вспомнил о знакомстве с Марадоной

Папа Римский Франциск рассказал, каким запомнил легендарного футболиста Диего Марадону, который скончался в 2020 году в возрасте 60 лет.

По словам понтифика, он познакомился с бывшим спортсменом в 2014 году на матче мира. На него произвела большое впечатление помощь Марадоны благотворительному фонду.

«На поле он был поэтом, великим чемпионом, который радовал миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе. При этом он был очень ранимым человеком», — приводит слова Франциска Gazzetta dello Sport.

Папа Римский также отметил, что, узнав о смерти Марадоны, помолился за его упокоение и отправил его семье чётки со словами утешения.

Ранее Златан Ибрагимович назвал Марадону единственным футболистом лучше себя.