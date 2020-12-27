Ибрагимович назвал единственного футболиста, которого он считает лучше себя

Короткая ссылка
Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович назвал футболиста, которого считает лучше себя самого.
Ибрагимович назвал единственного футболиста, которого он считает лучше себя
  • Reuters

«Лучший футболист всех времён — Марадона. Единственный, кто даже лучше меня», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа. На протяжении карьеры игрока он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

Ранее в «Сантосе» заявили, что Месси не побил рекорд Пеле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить