Ибрагимович назвал единственного футболиста, которого он считает лучше себя

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович назвал футболиста, которого считает лучше себя самого.

«Лучший футболист всех времён — Марадона. Единственный, кто даже лучше меня», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа. На протяжении карьеры игрока он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

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