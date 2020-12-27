В «Сантосе» заявили, что Месси не побил рекорд Пеле

Короткая ссылка
Бразильский футбольный клуб «Сантос» выступил с заявлением относительно рекорда легендарного форварда Пеле.
В «Сантосе» заявили, что Месси не побил рекорд Пеле
  • Reuters

В заявлении «Сантоса» говорится, что, помимо 643 голов в официальных матчах, Пеле также забил ещё 448 мячей в товарищеских играх, и подчёркивается, что они имеют не меньшее значение.

Таким образом, в клубе утверждают, что рекорд Пеле по голам за карьеру за один клуб составляет 1091 мяч и что форвард «Барселоны» Лионель Месси не превзошёл рекорд легендарного бразильца.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить