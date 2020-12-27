В «Сантосе» заявили, что Месси не побил рекорд Пеле

Бразильский футбольный клуб «Сантос» выступил с заявлением относительно рекорда легендарного форварда Пеле.

В заявлении «Сантоса» говорится, что, помимо 643 голов в официальных матчах, Пеле также забил ещё 448 мячей в товарищеских играх, и подчёркивается, что они имеют не меньшее значение.

Таким образом, в клубе утверждают, что рекорд Пеле по голам за карьеру за один клуб составляет 1091 мяч и что форвард «Барселоны» Лионель Месси не превзошёл рекорд легендарного бразильца.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.