Братья Репиловы выступят на чемпионате Европы по санному спорту
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- РИА Новости
Таким образом, Павел выступит на турнире вместе со своим братом — двукратным чемпионом мира Романом Репиловым.
«В состав на чемпионат Европы включён Павел Репилов. Пока у нас проблем с тестами на COVID нет, заболевших нет, надеемся, что так оно и будет», — цитирует Чудинова РИА Новости.
Помимо Павла Репилова, на последнее вакантное место в сборной претендовал Матвей Пересторонин, но он попал в больницу после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигсзе.
Помимо братьев Репиловых, в состав сборной России включены Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также двойки: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Владислав Южаков / Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов.
Чемпионат Европы пройдёт с 9—10 января в латвийской Сигулде.
Ранее сообщалось, что FIL увеличила квоту для сборной России на этап КМ по санному спорту в Кёнигсзе.