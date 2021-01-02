Братья Репиловы выступят на чемпионате Европы по санному спорту

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что победитель молодёжного чемпионата мира Павел Репилов выступит на европейском первенстве.

Таким образом, Павел выступит на турнире вместе со своим братом — двукратным чемпионом мира Романом Репиловым.

«В состав на чемпионат Европы включён Павел Репилов. Пока у нас проблем с тестами на COVID нет, заболевших нет, надеемся, что так оно и будет», — цитирует Чудинова РИА Новости.

Помимо Павла Репилова, на последнее вакантное место в сборной претендовал Матвей Пересторонин, но он попал в больницу после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигсзе.

Помимо братьев Репиловых, в состав сборной России включены Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также двойки: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Владислав Южаков / Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов.

Чемпионат Европы пройдёт с 9—10 января в латвийской Сигулде.

Ранее сообщалось, что FIL увеличила квоту для сборной России на этап КМ по санному спорту в Кёнигсзе.