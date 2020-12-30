FIL увеличила квоту для сборной России на этап КМ по санному спорту в Кёнигсзе

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Международная федерация санного спорта (FIL) увеличила квоту для сборной России на участие в этапе Кубка мира в немецком Кёнигсзе.
FIL увеличила квоту для сборной России на этап КМ по санному спорту в Кёнигсзе
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов, слова которого передаёт ТАСС, на мужские старты на одноместных санях теперь будет заявлено пять спортсменов.

«Я думаю, это связано с тем, что не хватает участников. Те же Канада и США будут выступать здесь неполными составами. Поэтому некоторым командам FIL разрешила заявить пятого саночника», — добавил Чудинов.

Он также сообщил, что пятым саночником, заявленным на этап, станет представитель молодёжной команды Матвей Пересторонин.

Этап в Кёнигсзе пройдёт 2—3 января.

Ранее сообщалось, что Чудинов пообещал навязать борьбу немецким саночникам на ЧМ.

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