Тренер сборной России пообещал навязать борьбу немецким саночникам на ЧМ

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о подготовке своих подопечных ко второй части сезона.
Тренер сборной России пообещал навязать борьбу немецким саночникам на ЧМ
  • © РИА Новости / Антон Денисов

До 27 декабря спортсмены будут принимать участие в международной тренировочной неделе на трассе в Кёнигзее, а 1 января там же пройдут квалификационные соревнования Кубка наций перед этапом Кубка мира.

Чемпионат мира запланирован там же, в Кёнигзее, 29—31 января.

По словам Чудинова, сейчас нельзя утверждать однозначно, получится ли у сборной России выйти на пик формы к главному старту сезона.

«Кто удачлив и более предусмотрителен, тот и имеет чуть больше шансов. А фаворитами будут хозяева трассы — немцы, поскольку они провели всю предсезонную подготовку на восьми из девяти трасс этого международного сезона. Но борьбу мы им навяжем однозначно», — приводит слова Чудинова olympic.ru.

Он также раскрыл особенности выполнения противоковидных правил.

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