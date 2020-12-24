Наставник российских саночников раскрыл особенности выполнения противоковидных правил

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, как спортсмены выполняют правила самоизоляции во время соревнований.
Наставник российских саночников раскрыл особенности выполнения противоковидных правил
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Специалист отметил, что экипаж в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова пропустил один из этапов Кубка мира из-за положительного теста на коронавирус. По словам Чудинова, поначалу спортсменам было трудно подстроиться под правила, но потом они привыкли.

«Есть у этих правил неудобные моменты: нам выписывали предупреждение за нахождение спортсмена в раздевалке без средств защиты. Представьте, вы надеваете шлем, который на голове сидит очень плотно, но при этом маску снимать нельзя. Её нужно туда как-то заправить при условии, что уши уже прижаты. Чуть затянул — получил замечание. Но мы приспосабливаемся и стараемся избегать подобных ситуаций», — приводит слова Чудинова olympic.ru.

Ранее о самоизоляции рассказал саночник Роман Репилов.

 

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