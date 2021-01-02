Неймар рассказал подробности своей рождественской вечеринки

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал о деталях своей рождественской вечеринки.

«Замечательное украшение для простого домашнего ужина, где соблюдается социальная дистанция. Здесь ведь не 500 человек, правда? Социальное дистанцирование — это испытание для всех», — цитирует Неймара Le Parisien.

В прессе появилась информация, что рождественская вечеринка форварда ПСЖ началась 25 декабря и завершилась в конце недели. Неймар установил жёсткое правило для всех гостей: мобильные телефоны на мероприятии были запрещены. Футболист не хотел, чтобы фотографии и видео распространялись в социальных сетях в разгар пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что прокуратура Бразилии начала расследование рождественской вечеринки Неймара, прошедшей на его вилле на побережье Рио-де-Жанейро во время пандемии коронавируса.