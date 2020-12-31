Прокуратура Бразилии начала расследование рождественской вечеринки Неймара

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Прокуратура Бразилии начала расследование в отношении крупной вечеринки, организованной форвардом ПСЖ Неймаром на своей вилле на побережье Рио-де-Жанейро в разгар всемирной пандемии коронавируса,
Прокуратура Бразилии начала расследование рождественской вечеринки Неймара
  • Reuters

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на бразильскую прессу. 27 декабря появилась информация, согласно которой Неймар решил отметить праздники на родине, организовав пятидневную вечеринку на 500 человек. Представители футболиста отрицают его причастность к мероприятию. В настоящее время прокуратура Бразилии проводит проверку данной информации.

Сообщалось, что рождественская вечеринка форварда ПСЖ началась 25 декабря и завершилась в конце недели. Неймар установил жёсткое правило для всех гостей: мобильные телефоны на мероприятии были запрещены. Футболист не хотел, чтобы фотографии и видео распространялись в социальных сетях в разгар пандемии COVID-19. 

Ранее Месси высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону».

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