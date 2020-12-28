Месси высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказал мнение о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего «Пари Сен-Жермена» Неймара.

«Будет сложно привлечь новых игроков, потому что нам нужны деньги, а денег нет. Я смеялся, ведь говорят, что Неймар должен быть очень дорогим из-за того, что произошло в прошлом». Как-то ведь нужно заплатить ПСЖ... Это непросто, для нового президента это будет очень трудная задача. Нужно быть очень умным, добиться баланса и внести множество изменений, чтобы преуспеть», — приводит слова Месси La Sexta.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн был продан в ПСЖ.

Ранее Месси рассказал о привязанности к «Барселоне» и своём нынешнем положении.