Месси высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

Короткая ссылка
Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказал мнение о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего «Пари Сен-Жермена» Неймара.
Месси высказался о возможном возвращении Неймара в «Барселону»
  • Reuters

«Будет сложно привлечь новых игроков, потому что нам нужны деньги, а денег нет. Я смеялся, ведь говорят, что Неймар должен быть очень дорогим из-за того, что произошло в прошлом». Как-то ведь нужно заплатить ПСЖ... Это непросто, для нового президента это будет очень трудная задача. Нужно быть очень умным, добиться баланса и внести множество изменений, чтобы преуспеть», — приводит слова Месси La Sexta.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн был продан в ПСЖ.

Ранее Месси рассказал о привязанности к «Барселоне» и своём нынешнем положении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить