Месси: «Барселона» — моя жизнь»

Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своей привязанности к каталонскому клубу и нынешнем его положении.

«Я всегда говорил, что «Барселона» — это моя жизнь. Я живу здесь с 13 лет. Я вырос как в клубе, так и в городе. Я живу в Барселоне дольше, чем в Аргентине. Я научился всему здесь, этот клуб воспитал меня как игрока и человека. «Барселона» дала мне всё. У нас любовные отношения, потому что это то, чем я жил с того времени, как приехал сюда. Чувствую любовь к городу, клубу и всему, что связано с «Барселоной». Мои дети также родились здесь. Сейчас я в порядке. Мне было очень плохо всё лето и ещё до лета из-за того, как заканчивался сезон. Затем случилось то, что случилось. Я был не совсем в норме в начале этого сезона, но сейчас я чувствую себя хорошо и хочу серьёзно бороться за все трофеи. Я взволнован и знаю, что клуб переживает очень трудные времена. Это сложно, но я с нетерпением жду будущего. Но из-за спортивных проблем я сильно страдал», — рассказал Месси в интервью La Sexta.

33-летний аргентинец летом затребовал трансфер из клуба, однако «Барселона» заблокировала уход из клуба своего капитана.

Нынешний контракт Месси истекает по окончании сезона.

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