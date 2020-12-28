Месси рассказал, какими спортсменами восхищается

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Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какие спортсмены вызывают у него восхищение.

«Есть много спортсменов, которые достойны восхищения: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс. Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищения своей работой и тем, что он делает каждый день. Криштиану Роналду в футболе. Их много. Я восхищаюсь всеми спортсменами, которые выделяются», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на интервью в программе Lo de Évole.

Ранее Ибрагимович назвал единственного футболиста, которого он считает лучше себя.

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